Требуется очистить вирус с сайта на Битрикс, использующего шаблон Аспро. После заражения возникли проблемы с открытием страниц услуг, статей и товаров. Необходимо провести диагностику и устранить все вирусные элементы для восстановления функциональности сайта.
Разработка чат бота для ведения диалога от лица компании. n8n+gpt
Краткое тз к чатботу
Обработка входящих сообщений
— Анализировать текст.
— Понимать, какие данные уже получены, а какие нужно запросить.
— Использовать сохранённые переменные (views, гео, пол и т.д.).
Запрашивать недостающую статистику, если её нет
Запоминать некоторые переменные
Вести переговоры
Объяснять формат работы.
Уважительно отрабатывать возражения и отказы.
Использовать загруженную векторную базу знаний
Примеры сообщений
Примеры видео и скриншотов (чтобы объяснить, что нужно прислать)
Часто задаваемые вопросы (оплата, формат, ограничения, крипта)
Поддерживать короткий, живой стиль общения
Заявки фрилансеров
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