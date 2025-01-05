Разработка чат бота для ведения диалога от лица компании. n8n+gpt

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки189 просмотров

Краткое тз к чатботу

  1. Обработка входящих сообщений
    — Анализировать текст.
    — Понимать, какие данные уже получены, а какие нужно запросить.
    — Использовать сохранённые переменные (views, гео, пол и т.д.).

  2. Запрашивать недостающую статистику, если её нет

  3. Запоминать некоторые переменные

  4. Вести переговоры

    • Объяснять формат работы.

    • Уважительно отрабатывать возражения и отказы.

  5. Использовать загруженную векторную базу знаний

    • Примеры сообщений

    • Примеры видео и скриншотов (чтобы объяснить, что нужно прислать)

    • Часто задаваемые вопросы (оплата, формат, ограничения, крипта)

  6. Поддерживать короткий, живой стиль общения

ChatGPTOpenAIАвтоматизация процессовСоздание чат-ботов
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