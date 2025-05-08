Веб разработчик и IT специалист



Использую: HTML5, CSS3, SCSS, BEM, Java Script, Python, Django.



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О себе:

Квалифицированный IT специалист с высшим образованием, есть опыт как в гос. учреждениях так и в проектной работе.



Знаю бизнес процессов разработки проектов от А-Я. Принимал участие для разработки веб сайтов и веб приложений в виде Проект менеджера, так же сам разрабатываю под ключ веб сайты разных уровней.

Разработка и интеграция телеграм бота на сайт, интеграция с google и yandex площадок на сайт, настройки SEO оптимизации еще многое другое.



Здесь мой корпоративный сайт www.webadiko.uz