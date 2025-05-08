Badiko

Ризо Badiko

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
Веб разработчик и IT специалист

Представляю услуги веб разработчика:

  • Landing Page

  • Сайт визитки

  • Интернет магазины

  • Информативные Сайты

  • Веб приложения

  • Телеграм боты


Использую: HTML5, CSS3, SCSS, BEM, Java Script, Python, Django.

  • Адаптивность для мобильных и для компьютерных версий вашего проекта.

  • Использование современных плагинов.

  • Развертывание проекта на сервере

  • После передачи проекта, исправлю до 3 правок бесплатно.


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О себе:

Квалифицированный IT специалист с высшим образованием, есть опыт как в гос. учреждениях так и в проектной работе.

Знаю бизнес процессов разработки проектов от А-Я. Принимал участие для разработки веб сайтов и веб приложений в виде Проект менеджера, так же сам разрабатываю под ключ веб сайты разных уровней.
Разработка и интеграция телеграм бота на сайт, интеграция с google и yandex площадок на сайт, настройки SEO оптимизации еще многое другое.

Здесь мой корпоративный сайт www.webadiko.uz

Портфолио

Служба поддержки
нет отзывов
$20/час
от $200от 1 дня
#287
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1432
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $700от 7 дней
#1843
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $150от 3 дней
#2807
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#3978