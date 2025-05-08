Представляю услуги веб разработчика:
Landing Page
Сайт визитки
Интернет магазины
Информативные Сайты
Веб приложения
Телеграм боты
Использую: HTML5, CSS3, SCSS, BEM, Java Script, Python, Django.
Адаптивность для мобильных и для компьютерных версий вашего проекта.
Использование современных плагинов.
Развертывание проекта на сервере
После передачи проекта, исправлю до 3 правок бесплатно.
Связаться со мной:
https://t.me/SoibovR - telegram
[email protected] - электронная почта
[email protected] - электронная почта
www.webadiko.uz - корпоративный сайт
О себе:
Квалифицированный IT специалист с высшим образованием, есть опыт как в гос. учреждениях так и в проектной работе.
Знаю бизнес процессов разработки проектов от А-Я. Принимал участие для разработки веб сайтов и веб приложений в виде Проект менеджера, так же сам разрабатываю под ключ веб сайты разных уровней.
Разработка и интеграция телеграм бота на сайт, интеграция с google и yandex площадок на сайт, настройки SEO оптимизации еще многое другое.
Здесь мой корпоративный сайт www.webadiko.uz
Портфолио
- Разработка сайта под ключнет просмотров
- Создание сайта под ключ для Remember Meнет просмотров
- Создание корпоративного сайтанет просмотров
- Создание корпоративного сайта под ключ1 просмотр
- Вёрстка страницы для автополива TOPIAR.39 просмотров
- Информативный сайт front-end для Universe group108 просмотров
- Создание одностраничного сайта.68 просмотров