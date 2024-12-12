Сопровождение и поддержка при разработке нового функционала на сайте

Оказывал услуги по сопровождению и поддержке сайта artvernissage.art, включая разработку нового функционала и развертывание на сервере. В рамках проекта были выполнены следующие задачи:

Сопровождение : обеспечение стабильной работы сайта и его регулярное обновление.

Разработка нового функционала : внедрение дополнительных возможностей для улучшения пользовательского опыта и расширения функциональности платформы.

Развертывание на сервере: безопасное и оптимизированное развертывание обновлений и новых функций, обеспечивающее бесперебойную работу сайта.

Благодаря нашему профессиональному подходу, artvernissage.art продолжает развиваться и улучшать свой онлайн-сервис для пользователей.