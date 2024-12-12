Сопровождение и поддержка при разработке нового функционала на сайте

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5 месяцев назад
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Оказывал услуги по сопровождению и поддержке сайта artvernissage.art, включая разработку нового функционала и развертывание на сервере. В рамках проекта были выполнены следующие задачи:

  • Сопровождение: обеспечение стабильной работы сайта и его регулярное обновление.

  • Разработка нового функционала: внедрение дополнительных возможностей для улучшения пользовательского опыта и расширения функциональности платформы.

  • Развертывание на сервере: безопасное и оптимизированное развертывание обновлений и новых функций, обеспечивающее бесперебойную работу сайта.

Благодаря нашему профессиональному подходу, artvernissage.art продолжает развиваться и улучшать свой онлайн-сервис для пользователей.