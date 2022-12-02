Создание корпоративного сайта

Выполнен полный цикл создания сайта, начиная от проектирования до внедрения и сопровождения.

Проект включал в себя:

Фронтенд : создание современного, адаптивного интерфейса, ориентированного на удобство пользователя и быструю загрузку страниц.

Бэкенд : разработка надёжной и масштабируемой серверной части для стабильной работы сайта и обработки данных.

SEO-оптимизация : комплексная оптимизация для поисковых систем, что улучшило видимость сайта в интернете и привлекло больше пользователей.

Поддержка: регулярное техническое сопровождение и обновление контента для обеспечения стабильной работы и актуальности ресурса.

Этот проект стал результатом комплексного подхода к разработке, что позволило создать качественный сайт, соответствующий целям клиента.

https://www.ridp.uz