Создание комплексного сайта и интеграцией платежных систем

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5 месяцев назад
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Сайт для туристического агентства culttravels.com. Был выполнен полный цикл работ, включая:

  • Фронтенд и бэкенд: разработка функционального и удобного веб-интерфейса, а также создание надежной серверной части для стабильной работы сайта.

  • Дизайн: разработка уникального и привлекательного дизайна, соответствующего бренду агентства.

  • SEO-оптимизация: настройка сайта для повышения видимости в поисковых системах и привлечения большего количества клиентов.

  • Интеграция платёжных систем: внедрение удобных и безопасных платёжных решений для клиентов.

  • Google-реклама: настройка и управление рекламными кампаниями в Google для увеличения охвата и конверсии.

Этот проект стал результатом комплексного подхода к разработке и продвижению, что позволило улучшить онлайн-присутствие агентства и увеличить его клиентскую базу.