Импорт и настройка данных автомобилей и изменение структуры ссылок

Добавлена
день назад
нет просмотров
123.png

Проект: Платформа автосервиса
Категория: Бэкенд / Поддержка Django
Технологии: Django, MySQL, Linux (Debian)

🔧 Что было сделано

  • Получить актуальные данные из боевой базы данных;

  • Обновить данные по автомобилям (марки, модели, годы, модификации);

  • Обеспечить поддержку кириллицы (UTF-8/UTF-8MB4);

  • Изменить структуру URL сайта для автомобилей

  • Импортировать данные в рабочий Django-проект через отдельный скрипт.