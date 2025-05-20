Импорт и настройка данных автомобилей и изменение структуры ссылок
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Проект: Платформа автосервиса
Категория: Бэкенд / Поддержка Django
Технологии: Django, MySQL, Linux (Debian)
🔧 Что было сделано
Получить актуальные данные из боевой базы данных;
Обновить данные по автомобилям (марки, модели, годы, модификации);
Обеспечить поддержку кириллицы (UTF-8/UTF-8MB4);
Изменить структуру URL сайта для автомобилей
Импортировать данные в рабочий Django-проект через отдельный скрипт.