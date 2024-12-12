Создание сайта под ключ для компании Teach for Uzbekistan

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5 месяцев назад
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Выполнил полный цикл разработки сайта для компании Teach for Uzbekistan. В рамках проекта реализовал следующие задачи:

  • Создание веб-дизайна: разработка уникального дизайна, соответствующего миссии и целям компании.

  • Фронтенд и бэкенд: создание функционального и удобного интерфейса, а также надёжной серверной части для обработки данных.

  • Интеграция с электронной почтой: настройка автоматических уведомлений и обратной связи для удобства пользователей.

  • Импорт и экспорт данных: возможность загрузки и выгрузки данных из базы в различных форматах, включая Excel, для упрощения управления информацией.

  • Мультиязычность: поддержка нескольких языков для удобства пользователей из разных стран.

  • Развёртывание на сервере: безопасное и оптимизированное развертывание для обеспечения стабильной работы сайта.

Эти решения позволяют Teach for Uzbekistan эффективно управлять сайтом и взаимодействовать с аудиторией.