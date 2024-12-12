Создание сайта под ключ для компании Teach for Uzbekistan
Выполнил полный цикл разработки сайта для компании Teach for Uzbekistan. В рамках проекта реализовал следующие задачи:
Создание веб-дизайна: разработка уникального дизайна, соответствующего миссии и целям компании.
Фронтенд и бэкенд: создание функционального и удобного интерфейса, а также надёжной серверной части для обработки данных.
Интеграция с электронной почтой: настройка автоматических уведомлений и обратной связи для удобства пользователей.
Импорт и экспорт данных: возможность загрузки и выгрузки данных из базы в различных форматах, включая Excel, для упрощения управления информацией.
Мультиязычность: поддержка нескольких языков для удобства пользователей из разных стран.
Развёртывание на сервере: безопасное и оптимизированное развертывание для обеспечения стабильной работы сайта.
Эти решения позволяют Teach for Uzbekistan эффективно управлять сайтом и взаимодействовать с аудиторией.