Необхідно розробити базову CMS, що дозволяє запускати кілька сайтів з однієї адмінки. Функціонал включає імпорт товарів з фідів, категорії, шаблони мета-тегів, генерацію sitemap.xml, редіректи 301, підтримку кількох мов і SEO-налаштування. Технічні вимоги: Laravel, MySQL, адаптивний фронт на Blade. Досвід в SEO або e-commerce бажаний.
Программист движек ИМ vamShop
Ищу программиста для правок и настройки сайта на движке VamShop после приезда на новый сервер появились глюки, а именно, перестала работать почта и в админке в редактировании товаров не хватает визуальных элементов. Таких как шрифты, тексты, получается пустое место. Приходит письмо с ошибкой MySQL DB Error! (Помилка бази даних MySQL!)
Нужно исправить.
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