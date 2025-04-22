Программист движек ИМ vamShop

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Открыт1 заявка10 просмотров

Ищу программиста для правок и настройки сайта на движке VamShop после приезда на новый сервер появились глюки, а именно, перестала работать почта и в админке в редактировании товаров не хватает визуальных элементов. Таких как шрифты, тексты, получается пустое место. Приходит письмо с ошибкой MySQL DB Error! (Помилка бази даних MySQL!)

Нужно исправить.

Устранение ошибок
6 часов назад
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Игорь
 
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