Ищется специалист для разработки ИИ агента, который будет автоматизировать проверку и отправку заказов. Задача заключается в использовании платформы n8n или аналогов для обработки заявок, поступающих на почту. Необходимы базовые знания в области ИИ и желание развиваться. Начнем с простых сценариев и будем усложнять задачи по мере необходимости.