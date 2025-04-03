Розробка cms під сайт з можжливісту мультисайтовості

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Розробити базову cms, яка дозволяє запускати багато сайтів на різні тематик з однієї адмінки.

Кожен сайт має унікальний домен, фіди товарів, шаблони мета тегів, тексти й дизайн.

Основний функціонал:

Мултисайтовість;

Імпорт товарів з фідів (xml, csv);

Категорії, товари, фільтри;

Шаблони мета-тегві (h1,title,description);

Генерація sitemap.xml (розбивка по 2к урл);
Редіректи 301 (ручні + імпорт xlsx);
Підтримка кількох мов (hreflang);

Seo-налаштуваня (index, canonical, json-ld);

Фронт простий, адаптивний, seo-френдлі.

Технічне побажання:

laravel + filament\nova (або інша проста адмінка);

Mysql;

frontend на Blade\inertia (без react/spa)

Розгортання на vps

Бажано досвід роботи з seo або e-commerce.

Деталі з годом.

Чек - який зараз місяць?

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6 часов назад
Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
2 отзыва

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