Необходимо сверстать и интегрировать страницу согласно предоставленному макету. Верстка должна быть адаптивной, с полным соответствием десктопной версии. Интеграция на указанную CMS с редактируемыми текстами и заменяемыми изображениями. Чистый и валидный код, кроссбраузерность, минимизация сторонних библиотек. Укажите сроки выполнения и возможность приоритезации задач.
Розробка cms під сайт з можжливісту мультисайтовості
Розробити базову cms, яка дозволяє запускати багато сайтів на різні тематик з однієї адмінки.
Кожен сайт має унікальний домен, фіди товарів, шаблони мета тегів, тексти й дизайн.
Основний функціонал:
Мултисайтовість;
Імпорт товарів з фідів (xml, csv);
Категорії, товари, фільтри;
Шаблони мета-тегві (h1,title,description);
Генерація sitemap.xml (розбивка по 2к урл);
Редіректи 301 (ручні + імпорт xlsx);
Підтримка кількох мов (hreflang);
Seo-налаштуваня (index, canonical, json-ld);
Фронт простий, адаптивний, seo-френдлі.
Технічне побажання:
laravel + filament\nova (або інша проста адмінка);
Mysql;
frontend на Blade\inertia (без react/spa)
Розгортання на vps
Бажано досвід роботи з seo або e-commerce.
Деталі з годом.
Чек - який зараз місяць?
Заявки фрилансеров
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