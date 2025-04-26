1. Макет

• Ссылка на макет: https://www.figma.com/design/caw8EEM9YRbpNytn6llciR/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9?m=auto&t=iNeRWy23WQrxkYy7-1

• Страница представляет собой список наград, полученных застройщиком, с возможностью фильтрации по годам.

• Визуальное оформление, типографика, отступы и стили — строго по макету.

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2. Адаптивность

• Верстка должна быть полностью адаптивной.

• Отдельного мобильного макета нет.

• Адаптация — на усмотрение исполнителя, в рамках логики интерфейса.

• Десктопная версия должна соответствовать макету на 100%.

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3. Интеграция с CMS (Bitrix)

• Необходимо интегрировать страницу на CMS Bitrix в структуру действующего сайта.

• Все текстовые блоки, заголовки, подписи и данные наград должны быть редактируемыми из административной панели.

• Изображения и логотипы наград — заменяемые через админку.

• Необходимо настроить фильтрацию наград по годам:

• При клике на год отображаются только соответствующие ему награды.

• Добавить фильтр «Все» — он отсутствует на макете, но обязателен.

• Страница должна быть доступна по структуре сайта как подраздел основного раздела компании (например: /company/awards/).

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4. Особенности проекта

• Битрикс: важно соблюдать существующую структуру и не нарушать работу других страниц.

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5. Сроки и приоритеты

• Срок выполнения: 4 рабочих дня

• Приоритет — сначала верстка, затем интеграция, тестирование и правки.

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6. Общие требования

• Код должен быть чистым, валидным, без лишних зависимостей.

• Все интерактивные элементы должны быть протестированы.

• Возможны небольшие правки по адаптивности и логике фильтрации — заложить 1 итерацию правок.

• Результат — страница, встроенная в рабочую версию сайта (или на тестовом сервере, по договорённости).