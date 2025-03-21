Требуется добавить 4-5 языковых версий для сайта ВП с использованием Gemini AI API для качественного перевода. Плагин должен поддерживать структуру URL, перевод title, content, slug и meta-description, а также иметь настройки в админке для API-ключа и списка языков. Необходима возможность ручной генерации переводов и языковой переключатель через шорткод.
Разработка ИИ агента
Всем привет!
Вижу в последнее время много разговоров вокруг ИИ агентов. Понимаю что для моих рутинных задач это может очень хорошо подойти. Ищу человека который в них хоть немножко разбирается. Понятно что штука новая и каких-то супер опытных специалистов быть не может в принципе, поэтому главное чтоб вы хоть немного понимали о чем речь и хотели разбираться дальше :)
Вижу что часто используют платформу n8n, возможно есть и другие это не супер важно, главное чтобы задачу решало.
Если коротко, у меня на почту приходят заказы, нужно проверить на сколько они корректные и если все ок то далее их нужно отправлять в работу по апишке в другую панель. В общем, типичный "манкиджоб" который как раз таки может заменить ИИ. Нюансы будем обсуждать уже в процессе.
На данный момент просто ищу человека с которым сможем начать. Сделать чтото простенькое из серии: "если пришел вот такой тип заказа, то отправляем его в работу вот так". Ну и далее если все ок тогда уже будем усложняться.
Заявки фрилансеров
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