Всем привет!

Вижу в последнее время много разговоров вокруг ИИ агентов. Понимаю что для моих рутинных задач это может очень хорошо подойти. Ищу человека который в них хоть немножко разбирается. Понятно что штука новая и каких-то супер опытных специалистов быть не может в принципе, поэтому главное чтоб вы хоть немного понимали о чем речь и хотели разбираться дальше :)

Вижу что часто используют платформу n8n, возможно есть и другие это не супер важно, главное чтобы задачу решало.

Если коротко, у меня на почту приходят заказы, нужно проверить на сколько они корректные и если все ок то далее их нужно отправлять в работу по апишке в другую панель. В общем, типичный "манкиджоб" который как раз таки может заменить ИИ. Нюансы будем обсуждать уже в процессе.

На данный момент просто ищу человека с которым сможем начать. Сделать чтото простенькое из серии: "если пришел вот такой тип заказа, то отправляем его в работу вот так". Ну и далее если все ок тогда уже будем усложняться.