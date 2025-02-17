Написать простой скрипт в Godot

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка82 просмотра

Надо сделать так, чтобы можно было менять размер текстуры в создаваемом примитиве через код в Godot.
Работа не сложная, если есть навыки - можно моментально сделать
Понадобиться писать шейдерный код, иначе никак

Написание скриптов
2 дня назад
Дмитрий
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
17 лет
2 дня в сервисе
Был
9 часов назад
день назад