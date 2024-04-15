Создать монету на Solana

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  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок21 просмотр

Планирую запустить криптомонету на Solana.

Требуется сделать монету на блокчейне Solana, без использования сервисов, такик как pump.fun и Coinfactory.

Пишите условия и сроки в комментариях или ЛС, спасибо и хорошего дня!

SolanaБлокчейн
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