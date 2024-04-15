Необходимо исправить форму заявки на сайте, чтобы кнопка 'Вартість будівництва' корректно отправляла данные. Также требуется обновить кнопки 'Замовити' на странице. Лиды должны поступать в телеграм-канал бота. Обратите внимание на представленную ошибку.
Создать монету на Solana
Планирую запустить криптомонету на Solana.
Требуется сделать монету на блокчейне Solana, без использования сервисов, такик как pump.fun и Coinfactory.
Пишите условия и сроки в комментариях или ЛС, спасибо и хорошего дня!
Заявки фрилансеров
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