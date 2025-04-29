Есть проект на Laravel, который нужно доделать. Используется https://bagisto.com/en , но если рационально будет изменить, то обсуждаемо.

Основные моменты:

1. дизайн (скетчи) есть в lovable (ссылки пришлем). Бэк готов на 95%, нужно привести фронт к виду на Lovable - там сделан на React, но нам лучше сделать на шаблонах или другие варианты тоже обсуждаемые.

2. товары парсятся из сетевого магазина с разными адресами (складами) и добавляются в базу. У магазинов может быть разное наличие товаров. Клиент сначала регистрируется, вбивает свой адрес, и ему подтягивается наличие товаров ближайшего магазина.

3. оплата через stripe, желательно, чтобы у исполнителя был опыт работы

4. есть роли:

а) покупатель - регистрация и авторизация на сайте

б) курьер - авторизация в админке, имеет ограниченный доступ к функционалу сайта (урезанный админ по сути) и админ назначает ему заказы

в) админ - доступ ко всему сайту.

5. товары видны только после авторизации и выбора склада, с главной доступны только текстовые страницы (генерятся в амдинке).