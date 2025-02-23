Сделать клон сайта на Битриксе

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт6 заявок174 просмотра

надо взять готовую верстку с сайта донора, и поставить на битрикс, по правилам, инфоблокам.

Спарсить контент, подключить готовую корзину (куплена).

Тз прикреплено. Сроки до недели.
оставляйте телеграм

1С-БитриксИнтеграция версткиПарсинг данных
6 дней назад
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