Разработать модуль для Kommo (AmoCRM) - недвижимость риелтор по аналог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать модуль для амо црм для недвижимости, аналог https://amorealtor.com/

как реализовано на ютуб:
часть 1 общая

часть 2 обзор модуля

часть 3 обзор модуля


Функционал точно как у риэлтора:
ТУТ с фото

Разработка модулей
6 дней назад
Юрий
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 отзывов

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Нет заявок фрилансеров