Ищутся консультации с опытным PHP-тимлидом, который сможет доходчиво объяснять и показывать принципы работы с Git, Laravel, CI/CD и Docker. Требуется глубокое понимание архитектуры баз данных для улучшения навыков и возвращения в профессию. Обсуждение на среднем уровне знаний.
Веб-приложение (Spring Boot)
Имеется код, написанный для spring boot, в файле прикрепляю, нужно его запустить и убедиться в его работоспособности. Нужно подробное объяснение как у вас это получилось (какие использовались настройки, зависимости). Подойдет текстовая инструкция или видеозапись экрана
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