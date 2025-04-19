Веб-приложение (Spring Boot)

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Открыт3 заявки80 просмотров

Имеется код, написанный для spring boot, в файле прикрепляю, нужно его запустить и убедиться в его работоспособности. Нужно подробное объяснение как у вас это получилось (какие использовались настройки, зависимости). Подойдет текстовая инструкция или видеозапись экрана

HTMLJavaMongoDBНастройка хостингаСоздание веб-приложений
7 дней назад
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