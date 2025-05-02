Нужно доделать готовый бот.

Суть бота: он будет для получения данных о матчах и коэффициентах через Pinnacle API, их проверки на сайте Line4Bet.

А далее вывод отфильтрованной информации пользователям.

Так же бот включает функционал для управления подписками, отправки сообщений и настройки параметров.

Все исходники имеются, бот написан на Python.