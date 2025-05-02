Нужно доделать готовый бот

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Открыт15 заявок123 просмотра

Нужно доделать готовый бот.
Суть бота: он будет для получения данных о матчах и коэффициентах через Pinnacle API, их проверки на сайте Line4Bet.
А далее вывод отфильтрованной информации пользователям.
Так же бот включает функционал для управления подписками, отправки сообщений и настройки параметров.
Все исходники имеются, бот написан на Python.

PythonСоздание ботов
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