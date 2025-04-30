Доработка шаблона WordPress+Elementor

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок30 просмотров

📄 Техническое задание

🎯 Задача:

Доработка и базовая настройка сайта на WordPress + Elementor.
Уже установлен шаблон (натянут), сайт частично собран — требуется связать всё в рабочую систему.

📌 Что нужно сделать:

  1. Привести все ссылки и переходы в порядок:

    • Настроить актуальные ссылки в хедере, футере и всех кнопках

    • Убедиться, что все внутренние страницы связаны (главная, блог, категории, about, contacts и т.д.)

  2. Настроить категории и публикации:

    • Сделать так, чтобы можно было добавлять новые посты и назначать их в категории

    • Подключить шаблон категорий

    • Реализовать вывод статей по категориям (например: Recipes, Lifestyle, Wellness и т.д.)

  3. Настроить отправку формы:

    • Форма с полями “Имя” и “Email”

    • При нажатии “Submit” — отправка на почту или сохранение + благодарность (страница или сообщение)

    • Обязательно протестировать

  4. SEO и Google Analytics:

    • Установить и настроить Yoast SEO или RankMath

    • Настроить Google Analytics 4 + добавить код отслеживания

    • Прописать базовые мета-описания, заголовки и favicons

  5. Базовая проверка на адаптивность:

    • Просмотр на мобильной версии

    • Корректность меню, футера и карточек статей

ElementorWordPressДоработка сайтов
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