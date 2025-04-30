Доработка шаблона WordPress+Elementor

Необходимо разработать автоматический инструмент для отслеживания всех транзакций в наборе TON-кошельков. Скрипт должен сканировать транзакции через API, извлекать ключевые поля и сохранять данные в Google Таблицу и CSV. Обновление должно происходить каждые 5 минут с использованием cron, при этом не должно быть дубликатов. Технологический стек включает Node.js и Google Sheets API.