Требуется специалист для диагностики и устранения проблем на сайте WordPress. Необходима помощь в решении конфликтов в коде, связанных с формами обратной связи, слайдерами и версткой. Опыт в выявлении и устранении неполадок на сайтах обязателен.
Доработка шаблона WordPress+Elementor
📄 Техническое задание
🎯 Задача:
Доработка и базовая настройка сайта на WordPress + Elementor.
Уже установлен шаблон (натянут), сайт частично собран — требуется связать всё в рабочую систему.
📌 Что нужно сделать:
Привести все ссылки и переходы в порядок:
Настроить актуальные ссылки в хедере, футере и всех кнопках
Убедиться, что все внутренние страницы связаны (главная, блог, категории, about, contacts и т.д.)
Настроить категории и публикации:
Сделать так, чтобы можно было добавлять новые посты и назначать их в категории
Подключить шаблон категорий
Реализовать вывод статей по категориям (например: Recipes, Lifestyle, Wellness и т.д.)
Настроить отправку формы:
Форма с полями “Имя” и “Email”
При нажатии “Submit” — отправка на почту или сохранение + благодарность (страница или сообщение)
Обязательно протестировать
SEO и Google Analytics:
Установить и настроить Yoast SEO или RankMath
Настроить Google Analytics 4 + добавить код отслеживания
Прописать базовые мета-описания, заголовки и favicons
Базовая проверка на адаптивность:
Просмотр на мобильной версии
Корректность меню, футера и карточек статей
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