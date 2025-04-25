Написать смарт контракт

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Необходимо написать смарт контракт, который отправляет вознаграждение валидатору при успешной транзакции: фиксированный | процент от покупки .

EthereumSolidityБлокчейнРазработка смарт-контрактов
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