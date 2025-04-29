Починить качпу для комментариев статичных страниц Opencart

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Закрыт6 заявок27 просмотров

Для комментариев статичных страниц: каталог - статьи, не выводится капча от гугл.

Хотя при размещении комментария она срабатывает и на других страницах, например товарах, капча выводится.

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