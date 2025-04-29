Разработка скрипта для Google Sheets

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок59 просмотров

Добрый день!

Требуется разработать следующий алгоритм: https://docs.google.com/document/d/1Q0H3EmYc-5sdqxM6l8sSU_f6yA5aTCg3QHZH7arwQvw/edit?usp=sharing

На всякий случай прилагаю описание в Word.

Есть тестовая имплементация, которую можно взять за основу и дорабатывать. Суть задачи - спрогнозировать спрос на товары на определенный промежуток времени в будущем. Исходные данные будут загружаться из Wildberries (началь можно с табличек, которые импортируются вручную).

После успешного выполнения задачи сразу будут новые задачи - подгрузка данных из API Wildberries, API Ozon.

Язык разработки предпочтительно Google Apps Script (js-подобный). Но можно и любые другие актуальные ЯП, главное иметь опыт работы с API Google Sheets в выбранном языке.

Google SheetsJavaJavaScriptНаписание скриптовРазработка алгоритмов
12 дней назад
Семён
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
3 отзыва
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Михаил
 
35 лет
10 дней в сервисе
Был
день назад
8 дней назад
Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
9 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
3 часа назад
10 дней назад
Арман
 
35 лет
14 дней в сервисе
Был
16 часов назад
11 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
48 отзывов
11 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
час назад
4 отзыва
11 дней назад
Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
38 отзывов
12 дней назад
Евгений
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
12 дней назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад
46 отзывов
12 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
93 отзыва(-1)
12 дней назад
Юрій
 
26 лет
14 дней в сервисе
Был
3 часа назад
12 дней назад