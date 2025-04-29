Требуется разработка на JavaScript/TypeScript для повышения скорости парсинга A-parser и минимизации задержек. Основные задачи включают модификацию конфигурации A-parser, разработку кастомных плагинов и оптимизацию инфраструктуры. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с A-parser и понимание принципов сетевых задержек. Обеспечивается доступ к текущей настройке и готовой базе на Python.
Разработка скрипта для Google Sheets
Добрый день!
Требуется разработать следующий алгоритм: https://docs.google.com/document/d/1Q0H3EmYc-5sdqxM6l8sSU_f6yA5aTCg3QHZH7arwQvw/edit?usp=sharing
На всякий случай прилагаю описание в Word.
Есть тестовая имплементация, которую можно взять за основу и дорабатывать. Суть задачи - спрогнозировать спрос на товары на определенный промежуток времени в будущем. Исходные данные будут загружаться из Wildberries (началь можно с табличек, которые импортируются вручную).
После успешного выполнения задачи сразу будут новые задачи - подгрузка данных из API Wildberries, API Ozon.
Язык разработки предпочтительно Google Apps Script (js-подобный). Но можно и любые другие актуальные ЯП, главное иметь опыт работы с API Google Sheets в выбранном языке.
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