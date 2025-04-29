Разработка скрипта для Google Sheets

Добрый день!

Требуется разработать следующий алгоритм: https://docs.google.com/document/d/1Q0H3EmYc-5sdqxM6l8sSU_f6yA5aTCg3QHZH7arwQvw/edit?usp=sharing

На всякий случай прилагаю описание в Word.

Есть тестовая имплементация, которую можно взять за основу и дорабатывать. Суть задачи - спрогнозировать спрос на товары на определенный промежуток времени в будущем. Исходные данные будут загружаться из Wildberries (началь можно с табличек, которые импортируются вручную).

После успешного выполнения задачи сразу будут новые задачи - подгрузка данных из API Wildberries, API Ozon.

Язык разработки предпочтительно Google Apps Script (js-подобный). Но можно и любые другие актуальные ЯП, главное иметь опыт работы с API Google Sheets в выбранном языке.