Требуется специалист для рассылки оффера по базе из 7k номеров в таких странах, как Китай, Турция и Корея. Важно, чтобы можно было отвечать на отклики. В настоящее время используется вапико, но возникают проблемы с банами. Необходимо найти решение для успешной рассылки.