Фронтэнд зразработка HTML/CSS/JS с подкл. рест апи. Копия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт19 заявок79 просмотров

Ищем фронтэнд разработчика HTML/CSS/JS

Копия сайта. 10 страниц. Функционал 20 обьектов.

Бэкенд уже написан и есть мануал по нему.

CSSHTMLJavaScriptREST APIРазработка фронтенда
13 дней назад
Руслан
13 дней в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
39 отзывов(-3)
6 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Михаил
 
35 лет
10 дней в сервисе
Был
день назад
8 дней назад
Арман
 
35 лет
14 дней в сервисе
Был
16 часов назад
11 дней назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
11 дней назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
11 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
12 дней назад
Павел
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
12 дней назад
12 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
13 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
48 отзывов
13 дней назад
Никита
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
2 отзыва
13 дней назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
19 минут назад
13 дней назад
Нейрал
 
24 года
13 дней в сервисе
Был
9 часов назад
13 дней назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 отзыва
13 дней назад
Илья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
1 отзыв
13 дней назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
13 дней назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
5 отзывов
13 дней назад
Азиз
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
13 дней назад
Искандер
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
13 дней назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
4 отзыва
13 дней назад