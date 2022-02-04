Здравствуйте, уважаемый заказчик!
Меня зовут Илья. Я предоставляю профессиональные услуги по разработке сайтов, более 2х лет. Использую современные web-технологии, такие как: HTML, CSS (SCSS), нативный JavaScript, Ajax, PHP, MYSQL, SQL.
Услуги предоставляемые клиентам:
- разработка интернет-магазинов,
- разработка корпоративных сайтов,
- разработка лендингов,
- разработка сайт-визитка.
Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка страниц.
Установка сайта на Wordpress.
Установка сайта на хостинг и его настройка.
Обращаясь ко мне, Вы всегда можете быть уверены в качественно выполненной работе в срок!
Пишите - и я с удовольствием возьмусь за реализацию Вашего проекта!
Почта - [email protected]
Telegram - https://t.me/weklerage
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Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Верстка интернет-магазина по продаже цветов16 просмотров
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Илья, зарекомендовал себя как грамотный специалист и выполнил работу раньше оговоренного срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, никаких проблем, работу сдал, быстро проверили и оплатили. Рекомендую!