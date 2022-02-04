karasu69271

Илья Кондратович karasu69271

 
26 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Меня зовут Илья. Я предоставляю профессиональные услуги по разработке сайтов, более 2х лет. Использую современные web-технологии, такие как: HTML, CSS (SCSS), нативный JavaScript, Ajax, PHP, MYSQL, SQL.

Услуги предоставляемые клиентам:

- разработка интернет-магазинов,

- разработка корпоративных сайтов,

- разработка лендингов,

- разработка сайт-визитка.

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка страниц.

Установка сайта на Wordpress.

Установка сайта на хостинг и его настройка.

Обращаясь ко мне, Вы всегда можете быть уверены в качественно выполненной работе в срок!

Пишите - и я с удовольствием возьмусь за реализацию Вашего проекта!

Почта - [email protected]

Telegram - https://t.me/weklerage

Ссылки на социальные сети:

- Вконтакте

- LinkedIn

PHPJavascriptWordPressMySQLСайт на WordPressHTMLCSSAjaxSCSSСайт-визиткаSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Несколько правок по проекту
Илья, зарекомендовал себя как грамотный специалист и выполнил работу раньше оговоренного срока. Рекомендую!
Приятный заказчик, никаких проблем, работу сдал, быстро проверили и оплатили. Рекомендую!
Ответный отзыв