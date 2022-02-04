Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Меня зовут Илья. Я предоставляю профессиональные услуги по разработке сайтов, более 2х лет. Использую современные web-технологии, такие как: HTML, CSS (SCSS), нативный JavaScript, Ajax, PHP, MYSQL, SQL.

Услуги предоставляемые клиентам:

- разработка интернет-магазинов,

- разработка корпоративных сайтов,

- разработка лендингов,

- разработка сайт-визитка.

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка страниц.

Установка сайта на Wordpress.

Установка сайта на хостинг и его настройка.

Обращаясь ко мне, Вы всегда можете быть уверены в качественно выполненной работе в срок!

Пишите - и я с удовольствием возьмусь за реализацию Вашего проекта!

Почта - [email protected]

Telegram - https://t.me/weklerage

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