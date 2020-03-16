Wolf_in

Илья Wolf_in

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Занимаюсь наполнением сайтов, работаю с Excel таблицами и предлагаю услуги по парсингу данных. 

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Отзывы заказчиков

pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$3
9 баллов
3 года назад
Определить тематику англоязычных веб страниц ч4
Спасибо
Павел, четко ставил задачи и всегда вовремя оплачивал. Жаль, что не получилось долгосрочного сотрудничества по этой работе.
Ответный отзыв
webpodval
Артур 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
4 года назад
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Все выполнено отлично
Артур был на связи, оплату производил быстро. Рекомендую как надежного заказчика.
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iclubber
43 года
6 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Добрый день, нужно спарить 150 позиций
Opencart
Огромное спасибо Илье за проделанную работу, могу отметить высокий профессионализм и личные качества. Нужно было скопировать 150 товаров, но в итоге оказалось что нужно перенести 466. Не отказался и довёл работу до конца. Рекомендую.
Всегда на связи, внятная постановка задач. Заказчик вошел в положение и предоставил больше времени, чем было оговорено, на выполнение задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
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stas_on_line
Станислав 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Разместить товары в интернет-магазине на wix
Wix
Илья отлично справился с заданием. Не смотря, что на первый взгляд задание было не столь сложным, но со мной связалось несколько исполнителей, которые к сожалению не смогли разобраться с заданием. Илья разобрался и все сделал как надо. Спасибо большое, буду дальше обращаться и рекомендую другим заказчикам!
Отличный заказчик! Всегда был на связи, предоставил доступы (для удобства работы), тут же проверил задание и оплатил мгновенно. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Поиск данных по компаниям энергетической отрасли
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую!
Быстрая проверка и оплата. Рекомендую!
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Наполнение сайтов
13 отзывов
$2.5/час
нет рейтинга