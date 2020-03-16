Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$3
9 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Павел, четко ставил задачи и всегда вовремя оплачивал. Жаль, что не получилось долгосрочного сотрудничества по этой работе.
$17
10 баллов
4 года назад
Все выполнено отлично
Ответный отзыв
Артур был на связи, оплату производил быстро. Рекомендую как надежного заказчика.
$20
10 баллов
5 лет назад
Opencart
Огромное спасибо Илье за проделанную работу, могу отметить высокий профессионализм и личные качества. Нужно было скопировать 150 товаров, но в итоге оказалось что нужно перенести 466. Не отказался и довёл работу до конца. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всегда на связи, внятная постановка задач. Заказчик вошел в положение и предоставил больше времени, чем было оговорено, на выполнение задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
5 лет назад
Wix
Илья отлично справился с заданием. Не смотря, что на первый взгляд задание было не столь сложным, но со мной связалось несколько исполнителей, которые к сожалению не смогли разобраться с заданием. Илья разобрался и все сделал как надо. Спасибо большое, буду дальше обращаться и рекомендую другим заказчикам!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда был на связи, предоставил доступы (для удобства работы), тут же проверил задание и оплатил мгновенно. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
$25
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Быстрая проверка и оплата. Рекомендую!
Наполнение сайтов
13 отзывов
$2.5/час
нет рейтинга