Илья отлично справился с заданием. Не смотря, что на первый взгляд задание было не столь сложным, но со мной связалось несколько исполнителей, которые к сожалению не смогли разобраться с заданием. Илья разобрался и все сделал как надо. Спасибо большое, буду дальше обращаться и рекомендую другим заказчикам!