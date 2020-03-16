Разместить товары в интернет-магазине на wix

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разместить товары в интернет магазине на wix. 

есть список товаров в эксель с названиями, описанием , фото и т.д.  необходимо их загрузить на сайт посредством загрузки файла csv

4 года назад
stas_on_line
Станислав 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$1
1 день
Илья отлично справился с заданием. Не смотря, что на первый взгляд задание было не столь сложным, но со мной связалось несколько исполнителей, которые к сожалению не смогли разобраться с заданием. Илья разобрался и все сделал как надо. Спасибо большое, буду дальше обращаться и рекомендую другим заказчикам!
Отличный заказчик! Всегда был на связи, предоставил доступы (для удобства работы), тут же проверил задание и оплатил мгновенно. Надеюсь на продолжение сотрудничества.