Заполнить таблицу

Требуется стильная девушка с хорошим вкусом :) Необходимо подобрать модели помолвочных и обручальных колец на сайте готовых CAD https://www.cgtrader.com/ по следующим параметрам. Что НУЖНО: Кольца в стилистике как на пинтерест доске тут https://www.pinterest.com/sergeygreen/jewelry/ Чтобы на одной странице они смотрелись ...
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Есть таблица с названиями товаров, нужно найти в интернете описания (важно: с тегами) и картинки к товарам.
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