Нужен контент менеджер на английском

Потрібно кожен інгредієнт з таблиці на сайті [url=https://massage.co.ua/uk/tablica-kalorijnosti-produktov-v-100-grammax/]https://massage.co.ua/uk/tablica-kalorijnosti-produktov-v-100-grammax/[/url] додати на наш сайт на WordPress. Вигляд форми добавлення прикріпляю до завдання. Крім ккал, білків, жирів, вуглеводів - вибираємо також категорію інгредієнту (ту ж, що на сайті, з якого копіюємо). В формі ...
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