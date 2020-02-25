Работа с сайтом на WordPress

Даю список из 100 доноров, на которых можно разместить ссылку на наш сайт (Название, описание, контакты, ссылка). Все сайты это разрешают (каталоги, отзовики, рейтинги итд). Сделать нужно сегодня до 24.00 Прошу в ответе указать сколько (хотя бы примерно) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен специалист по работе с сайтом на WP на долгосрочной основе.
Нужно будет наполнять сайт (страницы) контентом. Возможно искать картинки, заказывать текста, и тд. Знания в области SEO приветствуются. В приоритете конечно те кто в этом разбирается. Но задача минимум, уметь наполнять сайт настраивать wp и чувствовать себя в нем как "рыба в воде".
До обновлений за сайтом следил сам, сейчас хочу делегировать.
Тематика: (торговля железобетонными изделиями). соотв есть каталог, группы подгруппы, товары.
Рассматриваю только "живые" предложения. Поэтому при ответе в начале ставим +
Все остальные детали по скайпу, вотспу, телеграмму...
По цене пока не знаю, сказать не готов, хочу понять что к чему, буду рад услышать Ваши предложения.
От этого тоже буду отталкиваться.
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