Работа с сайтом на WordPress

Добрый день.

Нужен специалист по работе с сайтом на WP на долгосрочной основе.

Нужно будет наполнять сайт (страницы) контентом. Возможно искать картинки, заказывать текста, и тд. Знания в области SEO приветствуются. В приоритете конечно те кто в этом разбирается. Но задача минимум, уметь наполнять сайт настраивать wp и чувствовать себя в нем как "рыба в воде".

До обновлений за сайтом следил сам, сейчас хочу делегировать.

Тематика: (торговля железобетонными изделиями). соотв есть каталог, группы подгруппы, товары.

Рассматриваю только "живые" предложения. Поэтому при ответе в начале ставим +

Все остальные детали по скайпу, вотспу, телеграмму...

По цене пока не знаю, сказать не готов, хочу понять что к чему, буду рад услышать Ваши предложения.

От этого тоже буду отталкиваться.