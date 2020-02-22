Залить текст в шаблон страницы

Требуется контент менеджер. В основном opencart. Требуется знание html и умение работать с графическим редактором, например photoshop. Товары разные и оплата будет разная. Для начала надо выложить блок статей в категории по образцу https://starmix-shop.ru/stroitelnye-pylesosy-starmix (см ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текст (на английском языке) в формате:
Title
Desritption
Текст (с подзаголовками)
Требуется найти нейтральный шаблон (паблик) - тупо html (не нужны кмс и
всякая ерунда), лендинга или одностраничника (убрать лишнее, и залить
туда текст и метатеги). Что бы визуально все выглядело прилично.
Для начала нужно сделать 10 таких страничек. (для каждого сайта должен быть уник. шаблон. )
Должно быть хотя бы чуть-чуть знание англ. языка, на крайний случай умение пользоваться переводчиком.
Пишите в заявке, какие есть вопросы. И цену за 1 страницу.
P.S. Работа подойдет для начинающих, кому нужно больше практики и еще подзаработать.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно добавить 500 новых страниц с текстом на сайт. Движок сайт DLE. Тексты уже написаны, подробную инструкцию по добавлению, пример текста и тестовое задание вышлю желающим. Важно хотя бы минимальное знание html, так как списки и ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Есть информационное новостное издание. Ищу несколько человек на выполнение задания по наполнению сайта статьями по заданной тематике (копипаст, легкий рерайт приветствуется). Нужно наполнить для начала на 1000 статей. Формат работы Я задаю тематику для поиска материала ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт4 года назад
На сервисе Смарт Сендер (smartsender.eu) нужно запрограммировать воронку сообщений Нарисовать архитектуру совместно запрограммировать все триггеры и письма идея, картинки и письма - наши программирование воронки - ваше (ищем исполнителя) Опыт реализованных проектов на smartsender.eu - обязательноЗакрыт4 года назад
На сервисе Смарт Сендер (smartsender.eu) нужно запрограммить воронку Нарисовать архитектуру совместно запрограммировать все триггеры и письма идея, картинки и текст с нас программирование в вас Опыт реализованных проектов на smartsender.eu - обязательноЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста по настройке сервиса Бизон (bizon365.ru) нужно настроить цепочку: - Продажа (системы оплаты, прием платежей) - Автоматическая регистрация на курс (предоставить доступы) - Автоматический курс (последовательность уроков, открытие их, автоматическая проверка ДЗ) P.S. Возможно понадобится интеграция со СмартСендер, но это ...Закрыт4 года назад
Добрый день. Нужно разместить товары в интернет магазин. Предлагайте цену за внесение 1го товара. На 1товар тратится меньше 1минуты.Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт4 года назад
У меня товар 1 вида и в карточке товара 5 размеров , нужно из размеров сделать 5 отдельных карточек, 1 карточка = 1 Размер.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Десять статей оформить на сайт. Три вида статей: 1. Простой уровень. 50 руб - 1 статья. Н2-4, блоки внимания, списки, таблицы, ссылка PDF, 1 фото или видео на 2000 зн. 2. Средний уровень. 100 руб - 1 статья. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
У меня товар 1 вида и в карточке 5 розмеров , нужно с 1 товара сделать 5 , каждый под розмер.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад