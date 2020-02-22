Залить текст в шаблон страницы

Есть текст (на английском языке) в формате:

Title

Desritption

Текст (с подзаголовками)

Требуется найти нейтральный шаблон (паблик) - тупо html (не нужны кмс и

всякая ерунда), лендинга или одностраничника (убрать лишнее, и залить

туда текст и метатеги). Что бы визуально все выглядело прилично.

Для начала нужно сделать 10 таких страничек. (для каждого сайта должен быть уник. шаблон. )

Должно быть хотя бы чуть-чуть знание англ. языка, на крайний случай умение пользоваться переводчиком.

Пишите в заявке, какие есть вопросы. И цену за 1 страницу.

P.S. Работа подойдет для начинающих, кому нужно больше практики и еще подзаработать.