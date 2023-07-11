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Нужно наполнять сайт на тему софта (программы для ПК). Вы должны понимать, что такое программы для ПК, тематика должна быть вам немного интересна, иначе ничего не получится. Навыки исполнителя: ...Наполнение сайтов4 заявкиОткрытмесяц назад
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Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress. От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи. На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрытдень назад
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Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress. От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи. На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрытмесяц назад
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Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress. От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи. На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно красиво оформить статью в блог сайта (имеется только текст самой статьи). Тематика сайта "тату оборудование". Пример оформленной статьи https://tattooport.ru/blog/kak-uxazhivat-za-tatuirovkoj-v-pervye-dni. Размещать статью будем сами, от Вас требуется только дизайн. Вопросы: Сколько ...Статьи для сайтаДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 дней назад
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Ищу копирайтера для регулярного написания статей (2-3 в неделю). Тема: ЗОЖ и всё что связано с йогой, ретритами и медитацией Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. Если есть навык загрузки ...WordPressНаписание статейСайт на WordPressСтатьи для сайтаНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
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Необходимо нарисовать дизайн блока автора к статьям на сайте test.eurospeckam.ru. Блок нужен для того чтобы повысить авторитетность статьей и показать экспертизу. Часть блока будет использоваться в начале статьи (имя (ссылка), аватар, возможно должность). Содержимое: Аватар Имя автора (ссылка ...Статьи для сайтаДизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
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К сожалению бесплатные проверки ребята с антиплагиата отключили. Мне нужен отчет о проверке на заимствования в виде пдф файла с QR кодом. Статью я предоставлю. В прикрепленном файле видно как примерно выглядит отчет на выходе.Статьи для сайтаРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
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Здравствуйте! Есть таблица со ссылками на статьи моего сайта. Нужно будет добавлять по три различные ссылки в готовый текст, оформлять и добавлять готовый текст в miralinks. Есть подробная инструкция как и что делать. Оплата - 80 ...Статьи для сайтаНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад