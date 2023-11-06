Статьи для сайта

Ищу копирайтера для регулярного написания статей (2-3 в неделю).

Тема: ЗОЖ и всё что связано с йогой, ретритами и медитацией

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. Если есть навык загрузки статей на сайт под Wordpress - обсудим стоимость этой услуги отдельно.

По оплате: для начала могу предложить 3$ за 1000 символов без пробелов. Ищу сотрудничества на постоянной основе, посему качество контента буду вычитывать сам + проверка на плагиат.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания. Приоритет тем, кто сам / сама практикует указанные темы.