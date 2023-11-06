Статьи для сайта

$3
Наполнение сайтовЗавершен12 заявок39 просмотров
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Ищу копирайтера для регулярного написания статей (2-3 в неделю).

Тема: ЗОЖ и всё что связано с йогой, ретритами и медитацией

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. Если есть навык загрузки статей на сайт под Wordpress - обсудим стоимость этой услуги отдельно.

По оплате: для начала могу предложить 3$ за 1000 символов без пробелов. Ищу сотрудничества на постоянной основе, посему качество контента буду вычитывать сам + проверка на плагиат.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания. Приоритет тем, кто сам / сама практикует указанные темы.

2 месяца назад
guest_15771655554453
Украина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 месяца назад
$9
1 день
UAHWMZ
Татьяна всё выполняет с "пониманием". Особенно радует, когда исполнитель разбирается в разных темах и инструментах вокруг поставленного ТЗ. Да и просто приятна в общении ))
Роман надежный и щедрый заказчик. Подробная постановка задачи, всегда на связи. Очень рекомендую его всем фрилансерам.