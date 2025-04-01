Тексты о букмекере

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка2 просмотра

Требуется написание 9 статей о букмекере. Оплата составит 3$ за 1 тыс. знаков. Важно предоставить скриншоты по выполненной работе. Объем и тематика материалов будут уточнены в процессе.

Написание статей
месяц назад
guest_1736434140471
4 месяца в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
месяц назад
$200
7 дней
Escrow
Очередной заказ, работой доволен.
Все отлично, сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг