Копирайтер для IT-тематики на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок45 просмотров

Ищу копирайтера, который специализируется на IT-тематике, особенно интересуют тексты на тему информационной безопасности. Работа на постоянной основе.

Написание текстов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
529 отзывов
месяц назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
Копирайтинг
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
246 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Копирайтинг
Виктор
 
22 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Ержан
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Вероника
 
22 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Викторкорнеплод
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
месяц назад
ТОП-10
Копирайтинг