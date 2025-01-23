Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.
Копирайтинг: текст о казино (15000 знаков)
Написать текст от лица казино по готовому ТЗ. Объем текста 15000 знаков без пробела. Нужен качественный и уникальный текст. Генерированный текст с помощью ИИ не подойдет.
ТЗ скину тем, кто откликнется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Копирайтинг90 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Необхідно написати статтю на тему серверів та SEO просування, бажано англійською мовою. Важливо дотримуватись термінів виконання та бути відкритим до правок. Можливе виконання тестового ТЗ перед основним замовленням.Копирайтинг25 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный алмазной резке. Ожидаются информативные и тематические материалы без лишней воды. Оплата через Яндекс.Деньги или карту РФ. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $22
Требуется создать необычный отзыв для банков ВТБ, Совком или Альфа банк. Работа займет до 50 минут. Оплата производится сразу после одобрения отзыва банком.Копирайтинг54 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $1800
Ищем операторов чата для удаленной работы. Обязанности включают ведение переписки на английском языке и составление писем. Гибкий график, возможность выбора дневной или ночной смены. Предоставляется обучение, оплата сдельная с доходом от $1000.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищем seo-копирайтера с опытом в сфере криптовалют и финтех для написания статей о блокчейне и DeFi. Необходимы знания SEO и умение создавать оптимизированные тексты. Работа удаленная с гибким графиком и своевременной оплатой.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется сценарист для написания рилсов и постов в личный блог эксперта-предпринимателя. Необходим креативный подход и примеры выполненных работ. Идеальный кандидат должен иметь опыт в копирайтинге и умение создавать интересный контент для аудитории.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2000
Ищем операторов чата для международной компании. Работа на удаленной основе, ведение переписки с пользователями в онлайн режиме. График 8-9 часов в день с возможностью выбора смены. Заработок от 800 до 1500$ с еженедельными выплатами и бонусами за активность. Обучение и возможности для карьерного роста.Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется копирайтер-юрист, который имеет опыт в написании текстов по налоговой безопасности для корпоративного Telegram-канала. Задача включает создание новостей, статей и кейсов для поддержания высокого уровня контента. Откликаться могут только специалисты с релевантным опытом в налогах для бизнеса. Бюджет обсуждается на собеседовании.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 месяца назад
В арбитражную компанию требуется сценарист с опытом написания текстов на темы крипто и инфобизнеса. Необходим высокий уровень английского (B2 и выше), знание арбитражной индустрии. Работа включает составление контент-плана и написание сценариев для YouTube роликов о трейдинге. Удаленная работа full-time с обсуждением оплаты по результатам тестового задания.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 месяца назад