Копирайтинг: текст о казино (15000 знаков)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок155 просмотров

Написать текст от лица казино по готовому ТЗ. Объем текста 15000 знаков без пробела. Нужен качественный и уникальный текст. Генерированный текст с помощью ИИ не подойдет.

ТЗ скину тем, кто откликнется.

Написание текстов
3 месяца назад
guest_1736434140471
4 месяца в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Mutashe
Маша 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
$50
2 дня
Escrow
Работой доволен, все прошло без проблем.
Очень приятно работать с таким заказчиком: четко поставленная задача, а также своевременная и полная оплата.

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