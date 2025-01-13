Ищем копирайтера-юриста или копира, который много работал с тематикой налоговой безопасности. Задача заключается в написании текстов для корпоративного канала в Telegram, включая новости, статьи и кейсы. Цель - поддерживать высокий уровень контента и вовлечения в канале, который уже занимает позицию №1 среди корпоративных каналов по этой тематике. Важно, чтобы откликались только те, кто умеет самостоятельно создавать качественные тексты и рерайты на тему налогов для бизнеса, обладая большим релевантным опытом. Бюджет будет обсужден по итогам собеседования.