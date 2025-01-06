Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки236 просмотров

DS-Agency ищет ОПЕРАТОРА ЧАТА С ОПЫТОМ И БЕЗ💎

Мы предлагаем следующие условия:
🔹 Заработок среднем 800-1000$, топы зарабатывают от 2000$+
🔹 Быстрое погружение в работу - всего 1 день обучения
🔹 Предоставляются графики на выбор - выберите смены удобные для вашего расписания
🔹 Возможность карьерного роста внутри компании
🔹 Для новичков выплаты каждую неделю

Ваши задачи будут включать:
📍 Инициативно вести переписку с клиентами
📍 Работать в соответствии с инструкциями на удобной платформе

Требования к соискателю:
☑️ Английский язык не обязателен (можно пользоваться переводчиком) и грамотная речь
☑️ Работа на ПК/ноутбуке с высокоскоростным интернетом
☑️ Готовность работать 8-9 часов в день

📝 Если вы заинтересовались этой вакансией, напишите нам в Telegram https://t.me/svettlannaa2

TelegramВедение перепискиОбщение с клиентами
4 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

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Анастасия
 
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