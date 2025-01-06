DS-Agency ищет ОПЕРАТОРА ЧАТА С ОПЫТОМ И БЕЗ💎

Мы предлагаем следующие условия:

🔹 Заработок среднем 800-1000$, топы зарабатывают от 2000$+

🔹 Быстрое погружение в работу - всего 1 день обучения

🔹 Предоставляются графики на выбор - выберите смены удобные для вашего расписания

🔹 Возможность карьерного роста внутри компании

🔹 Для новичков выплаты каждую неделю

Ваши задачи будут включать:

📍 Инициативно вести переписку с клиентами

📍 Работать в соответствии с инструкциями на удобной платформе

Требования к соискателю:

☑️ Английский язык не обязателен (можно пользоваться переводчиком) и грамотная речь

☑️ Работа на ПК/ноутбуке с высокоскоростным интернетом

☑️ Готовность работать 8-9 часов в день

📝 Если вы заинтересовались этой вакансией, напишите нам в Telegram https://t.me/svettlannaa2