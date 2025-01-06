Необхідно написати рекомендацію для сторінки кампанії на Facebook, яка займається просуванням бізнесу через рекламу. Перед публікацією важливо узгодити текст. Вимоги: наявність від 500 друзів на сторінці та вік автора від 27 років.
Редактор для YouTube канала Web3nity (AI)
Ищем редактора для YouTube канала Web3nity (AI). Работа дистанционно, полный рабочий день. Выплата в крипте от 500 до 800 USD. Буду благодарна всем за рекомендации.
Заявки фрилансеров
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