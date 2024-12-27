Ищется копирайтер или SMM-специалист с опытом в написании текстов на темы криптовалюты, арбитража трафика, инвестиций и бинарных опционов. Необходимы примеры работ и информация о вашем опыте.
Оператор чату
Мы ищем целеустремленных и ответственных кандидатов для работы переводчиком по общению с иностранными клиентами от имени нашей клиентки. Ваша задача будет вести диалоги, создавать тексты, а также поддерживать эмоциональную связь с мужчинами на специализированных платформах знакомств.
В чем суть работы:
- Писать и отвечать на письма от клиентов, поддерживая дружескую и профессиональную атмосферу.
- Вести переписку в чатах, обеспечивая удобства для клиентов и оперативное решение возникающих вопросов.
Требования:
- Наличие компьютера или ноутбука с постоянным доступом в интернет.
- Готовность работать полный рабочий день (8 часов) график на выбор.
- Уверенное использование онлайн-переводчика или знание английского языка (не обязательно).
- Отличные коммуникативные навыки и способность быть интересным в общения с клиентами;
Мы предлагаем:
- Возможность карьерного роста
- 40% от заработка анкет
- 30% от реальных подарков
- Ежемесячные выплаты (25-30 числах)
-Гибкий график
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