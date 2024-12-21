Копирайтер в команду

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Закрыт21 заявка124 просмотра

Ищем копирайтера для написания информационных постов на различные темы. Рассмотрим кандидатов без опыта. Для отклика писать в личные сообщения.

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4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Таисия
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
Александр
 
45 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Гость
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ольхов
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
51 год
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Айгерим
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Олег
 
65 лет
год в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад
Марина
 
42 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Вера
 
34 года
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
4 месяца назад
Елена
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Елена
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Мария
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 месяца назад
Анна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Дарья
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Мария
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Альберт
 
24 года
год в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
15 минут назад
89 отзывов
4 месяца назад
Гюлишан
 
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4 месяца в сервисе
Была
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