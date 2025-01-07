Отзыв

$20
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Завершен28 заявок322 просмотра

Нужно написать отзыв для Банка (для какого выберете сами) он должен быть креативным, на 300 символов

Написание отзывов
4 месяца назад
vassill
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Akmaral0910
Акмарал 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Akmaral0910
Акмарал 
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