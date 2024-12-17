Необходим пересказ манги объемом 55 тысяч символов без пробелов с разделением на 600-700 абзацев. Каждому абзацу необходим скриншот из комикса. Работа подходит для студентов и новичков в копирайтинге. За пересказ предусмотрена оплата в 20 долларов, возможна доплата за скорость выполнения и дополнительный объем.
Копирайтер для Телеграм канала
Ищем копирайтера для написания постов в Телеграм канале бизнес-школы. Важен опыт работы с телеграм-каналами, а также копирайтинг с акцентом на триггерный, вовлекающий и продающий контент.
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