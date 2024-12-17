Копирайтер для Телеграм канала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок38 просмотров

Ищем копирайтера для написания постов в Телеграм канале бизнес-школы. Важен опыт работы с телеграм-каналами, а также копирайтинг с акцентом на триггерный, вовлекающий и продающий контент.

TelegramНаписание постов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Вадим
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Мазур
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 дней назад
18 отзывов
4 месяца назад
Касым
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Тимофей
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Артем
 
20 лет
год в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Написать пересказ манги \ Для новичков, студентов в копирайтинге

    $20

    Необходим пересказ манги объемом 55 тысяч символов без пробелов с разделением на 600-700 абзацев. Каждому абзацу необходим скриншот из комикса. Работа подходит для студентов и новичков в копирайтинге. За пересказ предусмотрена оплата в 20 долларов, возможна доплата за скорость выполнения и дополнительный объем.

    Написание текстовMicrosoft Word
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Отзывы на Авито

    $5

    Требуется разместить положительные отзывы под объявлениями на Авито. Подробный алгоритм действий будет предоставлен. Оплата составляет 400 рублей за отзыв после публикации и модерации. Текст для отзывов предоставляется, необходимо только размещение с вашего аккаунта.

    Написание отзывовРазмещение объявленийАвито
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Предлагается работа оператора чата на американском дейтинговом сайте. Ищем коммуникабельных и ответственных сотрудников с минимальными знаниями английского языка. Гибкий график, обучение и возможность карьерного роста. Обязанности включают общение с клиентами, обработку заявок и контроль выполнения работы.

    Привлечение клиентовTelegram
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написать отзыв

    $30

    Требуется написать отзыв для банка, отражающий опыт взаимодействия и описание предоставляемых услуг. Отзыв должен быть продающим и привлекательным для клиентов.

    Написание отзывов
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер

    Ищется копирайтер для создания уникальных и структурированных SEO-текстов на разные темы. Использование LSI слов обязательно. Оплата составляет 50 грн за 1000 знаков без пробелов на Приват.

    Написание текстов
    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер для агентства по автоворонкам

    Требуется копирайтер для постоянной проектной работы в агентстве по автоворонкам. Необходим опыт в копирайтинге и понимание специфики работы с автоворонками. Ожидается создание текстов, которые будут эффективны для привлечения клиентов и повышения конверсии.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Агентство Dream singles ищет оператора чата для работы на международной платформе. Обязанности включают ответ на запросы пользователей и ведение диалогов вежливо и профессионально. Гибкий график, зарплата от 1500 до 2000$. Поддержка новых сотрудников 24/7. Работа без опыта и знания английского языка.

    Ведение перепискиОбщение с клиентамиTelegram
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер для автомобильного проекта

    Требуется копирайтер с опытом в автомобильной сфере для долгосрочного проекта. Необходимы тексты для постов и сторис о премиальных электрических автомобилях из Китая. Опыт написания в данной области обязателен. При отклике предоставьте портфолио и будьте готовы к тестовому заданию.

    Написание постовНаписание текстов
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку (телефон Android)

    $1

    Потрібно написати відгук щодо додатку для Android. Вся необхідна інформація буде надана в особистих повідомленнях. Очікується якісний текст, що відображає функціональність та особливості програми.

    Написание отзывов
    Копирайтинг57 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад