Требуется копирайтер с опытом в автомобильной сфере для долгосрочного проекта. Необходимы тексты для постов и сторис о премиальных электрических автомобилях из Китая. Опыт написания в данной области обязателен. При отклике предоставьте портфолио и будьте готовы к тестовому заданию.