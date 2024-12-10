Требуется опытный фрилансер для рерайта и копирайта медицинских текстов. Задачи включают SEO-оптимизацию, сохранение точности информации и легкость восприятия. Необходим опыт работы с медицинской тематикой и умение соблюдать сроки. Портфолио приветствуется.
Сценарист для рилсов
Ищем креативного сценариста reels для создания вирусных рилсов в блоге эксперта про ИИ на постоянной основе. Требуется опыт работы в качестве сценариста для коротких видео, умение создавать уникальные сценарии и адаптировать контент под целевую аудиторию. Обязанности включают разработку сценариев, сотрудничество с командой и оперативную работу над контентом в соответствии с текущими трендами.
Заявки фрилансеров
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