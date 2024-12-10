Сценарист для рилсов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка26 просмотров

Ищем креативного сценариста reels для создания вирусных рилсов в блоге эксперта про ИИ на постоянной основе. Требуется опыт работы в качестве сценариста для коротких видео, умение создавать уникальные сценарии и адаптировать контент под целевую аудиторию. Обязанности включают разработку сценариев, сотрудничество с командой и оперативную работу над контентом в соответствии с текущими трендами.

5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Руфина
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад

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