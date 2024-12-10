Ищем креативного сценариста reels для создания вирусных рилсов в блоге эксперта про ИИ на постоянной основе. Требуется опыт работы в качестве сценариста для коротких видео, умение создавать уникальные сценарии и адаптировать контент под целевую аудиторию. Обязанности включают разработку сценариев, сотрудничество с командой и оперативную работу над контентом в соответствии с текущими трендами.