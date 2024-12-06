Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок224 просмотра

Для этой работы вам понадобится только компьютер/ноутбук и Интернет.

Знание английского языка не обязательно, достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.

Это также отличная возможность улучшить свой английский.

Открыта удаленная вакансия оператора чата в брачное агентство.

Обязанности:

Вы будете общаться с клиентами, писать и отвечать на письма, вести чат от имени клиенток агентства.

Зарплата:

вы получаете процент от вашей прибыли. В этой должности в нашей компании зарабатывают от $1500 до $2500 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственны и умение поддержать разговор. Предоставляем премии лучшим сотрудникам.

Требования к кандидатам:

умение поддержать разговор и быть интересным собеседником.

График:

работа 6/1 с плавающим выходным.

Вы можете выбрать один из 8 графиков работы

Есть карьерный рост в должности администратора для лучших сотрудников. Если у вас есть опыт работы более года, вы можете рассчитывать на быстрый рост карьеры.
Для подробной информации и подачи заявки пишите в телеграмм

https://t.me/svettlannaa2

Telegram
5 месяцев назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Эльдана
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
12 дней назад
5 месяцев назад
Арман
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Влад
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ирина
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Гульжан
 
35 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Кирилл
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад