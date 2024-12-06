Требуется опытный копирайтер для работы в команде Nastya Docs в нише финансов и инвестиций. Основные задачи: создание email-текстов, контента для сайтов и других текстовых материалов. Обязателен грамотный русский язык и наличие портфолио. Условия работы удаленные, уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.
Оператор чата
Для этой работы вам понадобится только компьютер/ноутбук и Интернет.
Знание английского языка не обязательно, достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.
Это также отличная возможность улучшить свой английский.
Открыта удаленная вакансия оператора чата в брачное агентство.
Обязанности:
Вы будете общаться с клиентами, писать и отвечать на письма, вести чат от имени клиенток агентства.
Зарплата:
вы получаете процент от вашей прибыли. В этой должности в нашей компании зарабатывают от $1500 до $2500 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственны и умение поддержать разговор. Предоставляем премии лучшим сотрудникам.
Требования к кандидатам:
умение поддержать разговор и быть интересным собеседником.
График:
работа 6/1 с плавающим выходным.
Вы можете выбрать один из 8 графиков работы
Есть карьерный рост в должности администратора для лучших сотрудников. Если у вас есть опыт работы более года, вы можете рассчитывать на быстрый рост карьеры.
Для подробной информации и подачи заявки пишите в телеграмм
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