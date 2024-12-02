Оставить отзыв

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка13 просмотров

Оценить проект с точки зрения пользователей и написать отзыв о проекте

Написание отзывов
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Самвел
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад