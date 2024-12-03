SEO Content Writer для платформы менторинга для женщин

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Закрыт3 заявки37 просмотров

Я ищу SEO Content Writer для платформы менторинга для женщин.

Задачи заключаются в написании SEO оптимизированных текстов на темы женского здоровья, материнства и карьеры.

Необходимо писать не менее 4 статей в месяц.

Требуется знание английского языка на уровне C1 или выше, интерес к теме проекта и наличие портфолио.

Условия работы - гибкий график и полная удаленка.

Написание статейОптимизация контента
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вадим
 
43 года
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2 месяца назад
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Анна
 
46 лет
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месяц назад
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Олександр
 
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