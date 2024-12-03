Я ищу SEO Content Writer для платформы менторинга для женщин.

Задачи заключаются в написании SEO оптимизированных текстов на темы женского здоровья, материнства и карьеры.

Необходимо писать не менее 4 статей в месяц.

Требуется знание английского языка на уровне C1 или выше, интерес к теме проекта и наличие портфолио.

Условия работы - гибкий график и полная удаленка.