Опыт работы копирайтером, рерайтером более 8-мит лет. Наполнение сайтов контентом на различные тематики. Создание различных мастер-классов по рукоделию. Подбор ключей, размещение на сайтах разных движков.
Ищу постоянную удаленную работу.
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Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
7 лет назад
Статья была сложная, но Анна справилась. Требуемые условия по техзаданию выполнены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо заказчику за работу!