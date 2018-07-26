Temama

Анна Temama

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Опыт работы копирайтером, рерайтером более 8-мит лет. Наполнение сайтов контентом на различные тематики. Создание различных мастер-классов по рукоделию.  Подбор ключей, размещение на сайтах разных движков.

Ищу постоянную удаленную работу.

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Отзывы заказчиков

lekanova
48 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$18
10 баллов
7 лет назад
Написать статью о заболевании холецистит.
Статья была сложная, но Анна справилась. Требуемые условия по техзаданию выполнены. Рекомендую.
Спасибо заказчику за работу!
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