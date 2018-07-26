Опыт работы копирайтером, рерайтером более 8-мит лет. Наполнение сайтов контентом на различные тематики. Создание различных мастер-классов по рукоделию. Подбор ключей, размещение на сайтах разных движков.

Ищу постоянную удаленную работу.