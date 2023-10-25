aaattthhhsss

Олександр aaattthhhsss

 
19 летУкраина/Кропивницкий
год на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
30 отзывов
1 новый
Переведу для вас текст максимально эффективно.

Добрый день всем заказчикам. Я являюсь копирайтером, рерайтером и переводчиком (уровень английского C2). Пишите по всем вопросам, сделаю хорошую скидку на первый заказ!

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
22
безопасных платежей
ТОП-5
Рерайтинг
ТОП-5
Переводы
ТОП-5
Копирайтинг
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
7 часов назад
$1
10 баллов
месяц назад
Написати відгук (необхідний айфон)
новый отзыв
Рекомендую до співпраці
Все отлично
Ответный отзыв
alexanderpolack
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
месяц назад
Рерайт текста сайта клиники косметологии
Все прекрасно, оперативно, качественно! рекомендую к сотрудничеству!
Точное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
7 часов назад
$1
10 баллов
2 месяца назад
Написати відгук на російській мові
Все як завжди добре
Отлично
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
7 часов назад
$1
10 баллов
2 месяца назад
Написати відгук на англійській мові
Як завжди все добре
Все отлично
Ответный отзыв
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
2 месяца назад
Написать текст на сайт
Отличный исполнитель. Очень плотно поработали. Приятный в комуникации. Знает свое дело
Отличный заказчик, на протяжении всей работы поддерживал контакт и помогал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
21 отзыв
$1/час
от $5от 5 часов
#4
Рерайтинг
4 отзыва
$1/час
от $5от 4 часов
#2
Переводы
4 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
#3