Олександр aaattthhhsssaaattthhhsss
19 летУкраина/Кропивницкий
год на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
30 отзывов
1 новый
Переведу для вас текст максимально эффективно.
Добрый день всем заказчикам. Я являюсь копирайтером, рерайтером и переводчиком (уровень английского C2). Пишите по всем вопросам, сделаю хорошую скидку на первый заказ!
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
22
безопасных платежей
ТОП-5— Рерайтинг
ТОП-5— Переводы
ТОП-5— Копирайтинг
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
месяц назад
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— новый отзыв
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$10
10 баллов
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10 баллов
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2 месяца назад
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$8
10 баллов
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Ответный отзыв
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Копирайтинг
21 отзыв
$1/час
от $5от 5 часов
#4
Рерайтинг
4 отзыва
$1/час
от $5от 4 часов
#2
Переводы
4 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
#3