smartclimategrou

Анатолий Дегтяренко smartclimategrou

 
37 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
9%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sivolozik
Анна 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
22 отзыва
$2
9 баллов
3 года назад
Доработать логотип, увеличить разрешение
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Сотрудничеством довольна.
задание выполнено быстро, даже перевыполнено, спасибо!
Ответный отзыв
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$250
10 баллов
4 года назад
Сравнить и вычитать базу данных
В процессе выполнения задачи возникали некоторые сложности, но все удалось решить. Сотрудничеством осталась довольна. Мои рекомендации.
Задание сложное и достаточно большое по объему, поэтому возникли проблемы с качеством и сроками, но в целом задача была выполнена. Исполнитель всегда была на связи, и действительно пыталась решить все вопросы, что есть большим плюсом.
Ответный отзыв
arinakor99
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Cмонтировать и озвучить видео
Понравилось сотрудничать, советую!
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Консультация по разработке виртуального браузера
Все хорошо, оплачено вовремя. Рекомендую.
Алексей - отличный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
IgorChernenko
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$500
8 баллов
6 лет назад
Написать плагин для Wordpress, а также парсер данных
Тз, которое меняется несколько раз уже после утверждения, их прогер, который днями не отвечает на сообщение... В целом, если работать только с Анатолием, а не его командой, то сотрудничество проходит хорошо
По качеству работы в целом доволен, но со сроками процесс затянулся
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