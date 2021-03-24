smartclimategrou

Необходимо создать сайт похожий на этот [url=https://www.banki.ru/investment/brokers/]https://www.banki.ru/investment/brokers/[/url] , на котором будет списсок брокеров , “пользовательское соглашение”, раздел “о компании”, и раздел “ как с нами связаться”. ТЗ прилагается
Анатолий Дегтяренко smartclimategrousmartclimategrou
- $50Сайты «под ключ»10 заявокЗакрытгод назад
Возникли проблемы с БД на сервере на сайте https://football-fun.ru/: выдает ошибку, как на скриншоте в приложении. Нужно решить проблему срочным образом.Системное администрирование11 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно поставить с Вики 3-5 ссылок. Домен отправлю оставившим отклик, тематика домена - беттинг, есть статьи на сайте.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать ТЗ по микроразметке для сайта https://football-fun.ru/ по стандартам schema.org для google и yandex.Стоимость оговорим после определения окончательного объема работы.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать продающий текст для лендинга под событийные рекламные кампании для БК.Напр., у нас есть матч Реал-Барселона или любой другой матч, мы по нему размещаем рекламу на спортивных сайтах. Для рекламы таких матчей сейчас разрабатывается ...Продающие тексты8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно улучшить два текста, сделав их продающими, то есть побуждающими совершить конверсионное действие - зарегистрироваться на сайте букмекера для просмотра онлайн-трансляций матчей. Ваша задача - убедить пользователя, что 1хставка/1xbet - лучший сайт для практически бесплатного просмотра, ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт2 года назад
1. Нужны только дуфоллоу ссылки с форумов, вопросов-ответов, комментариев в блогах по типу жж (пример https://echo.msk.ru/blog/). Всего 40 дуфоллоу ссылок. 2. Нам нужно увеличить шансы на то, что ветка будет проиндексирована поисковиками, а для этого она ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно внести изменения по фронту для [url=https://football-fun.ru/]https://football-fun.ru/[/url] На данном этапе внедряем рекомендации по SEO-оптимизации, так что нужно доработать структуру порядка 30+ типовых страниц, вот примеры страница, которые нужно будет дорабатывать: [url=https://football-fun.ru/tournaments/angliya-premer-liga]https://football-fun.ru/tournaments/angliya-premer-liga [/url][url=https://football-fun.ru/tournaments/angliya-premer-liga/statistic/bombardiers]https://football-fun.ru/tournaments/angliya-premer-liga/statistic/bombardiers[/url][url=https://football-fun.ru/club/manchester-yunayted]https://football-fun.ru/club/manchester-yunayted [/url][url=https://football-fun.ru/player/victor-jorgen-nilsson-lindelof]https://football-fun.ru/player/victor-jorgen-nilsson-lindelof[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать 20 новостей для футбольного сайта, касающиеся евро 2020Копирайтинг15 заявокЗакрыт2 года назад
Наш проект [url=https://football-fun.ru/]https://football-fun.ru/[/url] скоро будет выходить на рынок Казахстана. Для его успешного запуска нам нужен грамотный SEO-специалист, который сможет написать ТЗ для типовых страниц по уникализации контента и мета-тегов, чтобы избежать каннибализации, так как оба ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Доработать логотип под разрешение 1024*1024, исходник 473*473 отправлю исполнителю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
В новостной проект по футболу требуется PHP-developer на удаленной основе.Сайт разработан на Laravel 8. Есть кодовая база в которой нужно разбираться.Что от вас требуется:[list][*]Знание Laravel 8 и общий опыт работы с Laravel не менее года. [*]Умение ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт3 года назад
Для нового канала на youtube необходимо продвинуть видео в рекомендуемые. Видео должно попасть в рекомендуемые похожих по тематике каналов. Для рекламы можете использовать посевы, Google Ads и другие инструменты реклаы..Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт3 года назад
Для сайта [url=https://stage.football-fun.ru/]https://stage.football-fun.ru/[/url] необходимо настроить докер под Laravel на максимальную производительность и максимальную отказоустойчивость.Наша система работает через докер, у нас следующие контейнеры:caddy , php-fpm, redis, node, mysql, cron, worker.Более детальную инфо предоставлю отдельно.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Для сайта [url=https://stage.football-fun.ru/]https://stage.football-fun.ru/[/url] необходимо настроить докер под Laravel на максимальную производительность и максимальную отказоустойчивость.Наша система работает через докер, у нас следующие контейнеры:caddy , php-fpm, redis, node, mysql, cron, worker.Более детальную инфо предоставлю отдельно.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Взломали сайт: настроили с него ридирект на другой сайт. Необходимо почистить его от вредосного ПОТестирование сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна консультация по оптимизации кода и БД для сайта https://football-fun.ru/ Сайт сделан на ларавел. Изначально не рассчитывали, что получится такой объемный проект, так как ранее с таким не работали. Теперь нужна помощь от человека, который работал ...Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт [url=https://football-fun.ru/]https://football-fun.ru/[/url] необходимо продвинуть в поиске по России.Основная задача - получение максимум трафика по сч и нч запросам. Сайт состоит из более 70к страниц, в скором времени добавится еще столько же, так что возможностей собирать ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт4 года назад
При заливке новой версии сайта https://football-fun.ru/ на сервер столкнулись с несколькими проблемами: 1. У нас есть 3 версии одинакового сайта. Локальная версия, версия для тестирования разработок, основной сайт. Поставили медиа менеджер для управления картинками. Он работает ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать верстку для новой версии сайта [url=https://football-fun.ru/]https://football-fun.ru/[/url]Используем html, css, flex, vue.js, webpack.mix.jsHTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад